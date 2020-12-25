



Майя Санду вступила в должность президента Молдавии. Торжественная церемония инаугурации состоялась 24 декабря. В присутствии депутатов парламента, членов Конституционного суда и иностранных дипломатов Санду принесла присягу на конституции, передает ТАСС.





Уже бывший глава страны Игорь Додон с букетом цветов встретил Санду в администрации президента.





В своей речи Майя Санду пообещала вывести страну из международной изоляции.





«Я буду президентом европейской интеграции, который выведет страну из международной изоляции и развернет ее лицом к зарубежным партнерам. Я позабочусь, чтобы у Молдавии была четкая, твердая и предсказуемая повестка для всех наших партнеров. Также я гарантирую, что наши интересы будут уважать. Я буду продвигать внешнюю политику, которая будет продолжением внутренней, буду наводить мосты, а не воздвигать заборы», – сказала Санду.





Новоизбранный президент заверила, что будет бороться против тех, кто «нас обкрадывает и доводит до нищеты», будет действовать «в интересах всех граждан, чтобы повысить уровень жизни».





Санду обвинила в коррупции действующий парламент, высказалась за его роспуск и проведение досрочных выборов без формирования временного правительства.





«Досрочные выборы [в парламент] – это единственная возможность отчистить законодательный орган и выйти из тупика. В действующем парламенте нет 51 депутата, которые поддержат народное правительство. Других вариантов нет», – сказала она.





Напомним, первый тур президентских выборов в Молдавии состоялся 1 ноября. Согласно подсчетам ЦИК после обработки 99,6% протоколов, действующий глава государства Игорь Додон набрал 33,01% голосов и уступил первое место лидеру оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майе Санду, которая набрала 35,94% голосов. По закону победителем становится кандидат, получивший более половины голосов. Второй тур состоялся 15 ноября. Санду одержала на нем победу, набрав почти 58% голосов.



