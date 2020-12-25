Телеграм-канал: «Счётчик с востока тикает всё громче»





По крупицам собранная информация, от прямых намёков до случайных проговорок «референтных» лиц, позволяет с высокой степенью уверенности сформулировать: в чём состоят цели официальной России в отношении Беларуси, пишет телеграм-канал "Люстэрка ўлады".





Коротко, в идеале. Ситуация должна как бы самоурегулироваться. Без всякого западного вмешательства, но и без внутреннего жесткача. Чтобы потом, после урегулирования, официальная РФ могла предъявить миру позитивный пример, как всё можно урегулировать без «соросов, байденов и прочих макронов».

Конкретно это должно выразиться в смене управленческой системы в РБ, устранить её зависимость от Лукашенко, доверие к которому утрачено полностью и навсегда.





Ещё конкретнее - в идеале власть в РБ должна провести конституционную реформу по превращению страны в более парламентскую республику с почти церемониальным президентом и сильным по полномочиям премьером.





А уже наделённый новыми полномочиями премьер в идеале должен будет подписать обширный интеграционный пакет (единой валюты там не будет), открывающий доступ российских финансово-промышленных структур к акционированной белорусской госсобственности.





И в идеале же, эта самая власть должна была начать делать это ещё «вчера», чтобы провести парламентские выборы примерно до апреля, когда развернётся парламентская выборная кампания в самой России. Там уже будет не до Беларуси.





Россия уже наконец осознала, что с Лукашенко нет смысла подписывать каких-либо интеграционных пакетов. Не потому что он нелегитимен (РФ его признала), а потому что ничего не выполнит. Тем более, Лукашенко сильно сдал и в глазах партнёров по ЕАЭС (особенно такого важного, как Казахстан) и Китая. Председательство в ЕАЭС вообще опозорило власти Беларуси, так как ничего путного не было сделано, а половину времени Мясникович тратил на разные ничего не значащие задачи – переговоры ни о чём и выбор подарков российским и иным ЕАЭСовским чиновникам.





Понятно, что в этих новых подходах к внешней политике, самой же Россией интересы, настроения, чаяния, надежды, мировоззрение и впечатления белорусов учитываются, мягко скажем, не сильно, а постольку-поскольку. То есть чисто политтехнологически – «лучше, если любят, не любят – переживём, лишь бы флаги не рвали». Иначе жестокое поведение силовиков было бы осуждено не только некоторыми российскими СМИ, несмотря на заявленное «невмешательство».





Лукашенко об том знает и (не публично, конечно) бесится: Россия снова предаёт! По его мнению, она должна дать ещё денег за борьбу с НАТОвской угрозой, должна заткнуть рот всем некомплиментарным ему СМИ и телеграмерам, ловить и возвращать белорусских беглецов. И много, много, много чего ещё должна. И, сука, не даёт. А потому- не грех её хоть немного, хоть в чём-то, хоть по мелочи, при возможности «кинуть». А возможностей пока мало и Байден, тоже сука, их точно не предоставит.

Осень патриарха закончилась. Зима обещает быть весьма мрачной. Счётчик с востока тикает всё громче. Раздражение скандальным невежливым «попутчиком» Лукашенко нарастает. Но за «сброс его с поезда» отвечать не хочет никто. Понимают ли, что сам он не сойдёт? Начинают догадываться.