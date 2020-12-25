+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Лукашенко рассчитывает на личную встречу с Папой Римским

Александр Лукашенко направил послание Папе Римскому Франциску по случаю рождественских и новогодних праздников, сообщили в пресс-службе Лукашенко в четверг.


"Александр Лукашенко отметил, что рассчитывает на молитву Папы Римского в поддержку Беларуси и личную встречу с понтификом. Президент также передал главе Римско-католической церкви благодарность за вклад в развитие открытых и дружественных белорусско-ватиканских отношений", - говорится в cообщении.  

Лукашенко подчеркнул, что "отношения Беларуси и Ватикана всегда имеют для нас особое значение". 

"Мы многое делаем вместе для защиты наиважнейших общечеловеческих ценностей - совместными усилиями достигнуты ощутимые результаты в борьбе с торговлей людьми, поддержке традиционной семьи", - отметили в пресс-службе.

Лукашенко отметил, что деятельность Святого Престола откликается в сердцах многих жителей Беларуси, где католицизм является второй по величине конфессией. А белорусским правительством предпринимаются последовательные шаги по созданию благоприятных условий для деятельности Римско-католической церкви, поощрения активности представителей Ватикана, нацеленной на содействие миру и согласию.

Напомним, что политологи высказывали предположение, что Ватикан может выступить посредником в переговорах между Беларусью и Европой по урегулированию политического кризиса. 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?
Людмила Мирзаянова
Диагноз народу с кондачка не ставится
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]