Дональд Туск попросил Европу не забывать о белорусах, которые "терпят пытки и избиения"
Председателем Европейской народной партии поздравил белорусов с праздниками.
Председателем Европейской народной партии Дональд Туск поздравил белорусов с приближающимися праздниками. Об этом он написал в Twitter на белорусском языке:
– Желая всем крепкого здоровья, сил и счастья в это непростое рождественское время, я прошу вас не забывать наших белорусских друзей, которые терпят пытки и избиения. Они могут не выдержать достаточно долго, чтобы увидеть Новый год.
21:25 24/12/2020
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