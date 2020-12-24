Обвинения проходят по части 2 статьи 293 - Массовые беспорядки УК — по ней обвинения предъявлены Артему Мицуку, Александру Дроздову, Григорию Гунько, Давиду Збаранскому, Марку Антонову, Игорю Рудчику. Также политзаключенным признан Владислав Зеневич, которому вменяется в вину часть 1 статьи 342 (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси.





К заявлению, помимо «Весны», присоединились РОО «Правовая инициатива», Белорусский документационный центр, Центр правовой трансформации (Lawtrend), Белорусский Хельсинкский комитет, а также Офис по правам людей с инвалидностью.

На 24 декабря в списке белорусских политзаключенных значатся 167 человек.



