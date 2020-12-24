+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Семь человек признаны политзаключенными в Беларуси. Итого уже 167 человек

Белорусские правозащитники признали политическими заключенными еще семь человек. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Обвинения проходят по части 2 статьи 293 - Массовые беспорядки УК — по ней обвинения предъявлены Артему Мицуку, Александру Дроздову, Григорию Гунько, Давиду Збаранскому, Марку Антонову, Игорю Рудчику. Также политзаключенным признан Владислав Зеневич, которому вменяется в вину часть 1 статьи 342 (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси.

К заявлению, помимо «Весны», присоединились РОО «Правовая инициатива», Белорусский документационный центр, Центр правовой трансформации (Lawtrend), Белорусский Хельсинкский комитет, а также Офис по правам людей с инвалидностью.

На 24 декабря в списке белорусских политзаключенных значатся 167 человек.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?
Людмила Мирзаянова
Диагноз народу с кондачка не ставится
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]