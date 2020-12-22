Пластический хирург объяснил, что за «шрам» на шее путина

«Шрам» в области горла породил массу догадок о его происхождении. Выдвигались гипотезы о пластической операции и даже о перенесенной российским лидером интубации для искусственной вентиляции легких.





Амжад Аль-Юсеф, являющийся известным пластическим хирургом, рассказал о происхождении «шрама» не шее президента. Специалист отметил, что после интубации шрамы на теле пациента остаются лишь теоретически, практически, кожа затягивается в преобладающем числе случаев без рубцов.





Хирург также пояснил, что на данном участке человеческого тела пластических операций не проводится. Как отметил Амжад Аль-Юсеф, даже если Владимир Путин повергся каким-то инновационным хирургическим манипуляциям в области шеи, то уж для президента работа была бы выполнена не так топорно, чтобы оставить заметные следы.









Амжад Аль-Юсеф констатировал, что на фотографиях Путина «шрам» является естественной складкой на шее пожилого человека. В 68 лет у людей даже при очень хорошем уходе за собой изменяется упругость кожи в худшую сторону. Ворот рубашки и галстук сдавливают кожу в области горла, образуя естественную складку. Именно она попала в кадр при неудачном ракурсе. Так что все остальные гипотезы не имеют под собой никакой основы, резюмировал специалист.



