Песков не в курсе о российских "кукловодах" в Минске

Напомним, на прошлой неделе глава КГБ Иван Тертель на встрече с коллективом завода "Гродно Азот" рассказал о причастности российских "кукловодов" к событиям в Беларуси. Якобы они связаны с Виктором Бабарико: "Кукловодов российских вы увидите, товарищ Бабарико пойдет в суд, все это будет гласно и открыто".





Кстати, о российских "кукловодах" и их вмешательстве в белорусские выборы говорил еще в июне и Лукашенко. И даже, по его же словам, планировал обсудить это с Путиным.



