+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Почобут об ордене для игуменьи Гавриилы: А почему Пушок без награды?

Журналист Анджей Почобут прокомментировал награждение настоятельницы Гродненского женского монастыря игуменьи Гавриилы орденом Франциска Скорины.

"Матушка Гавриила теперь орденоносец. Кто б что ни говорил, как бы ни возмущался, не верьте! Свой орден из рук Александра Лукашенко она однозначно заслужила.

Вопрос в другом: а почему Пушок без награды? Хоть бы и посмертно? Раз при жизни не оценили! Слабо?", - написал Анджей Почобут. 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?
Людмила Мирзаянова
Диагноз народу с кондачка не ставится
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]