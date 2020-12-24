Почобут об ордене для игуменьи Гавриилы: А почему Пушок без награды?
Журналист Анджей Почобут прокомментировал награждение настоятельницы Гродненского женского монастыря игуменьи Гавриилы орденом Франциска Скорины.
"Матушка Гавриила теперь орденоносец. Кто б что ни говорил, как бы ни возмущался, не верьте! Свой орден из рук Александра Лукашенко она однозначно заслужила.
Вопрос в другом: а почему Пушок без награды? Хоть бы и посмертно? Раз при жизни не оценили! Слабо?", - написал Анджей Почобут.
12:07 24/12/2020
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