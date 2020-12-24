По словам политолога, на протяжении последних 25 лет белорусская внешняя политика ставила перед собой две основные цели - это сохранение политической системы, которая была создана Александром Лукашенко и сохранение экономической модели, которая перешла в наследство с советских времен. «Это, конечно, утрированно. Понятно, что были какие-то реформы, были определенные изменения, но базисно ставились эти две основные задачи», - отметил Андрей Казакевич.





По его словам, стран, которые бы ставили перед собой подобные задачи не так много. Обычно государства нацелены на реформы и развитие, а не на сохранение статус-кво. И этим можно объяснить то, почему нынешний внутриполитический кризис в Беларуси привел к кризису всей внешней политики. Ведь в заданных рамках поле для маневра очень узкое.





«Понятно, что сохранение политической системы является приоритетом. И в той ситуации, которая произошла в западном направлении, какая-то нормализация отношений практически невозможна. Ведь страны Запада не признали результатов президентских выборов. Ситуация 2010 года была иной. Тогда никто не отрицал результаты самих выборов в Беларуси – они признавались недемократическими и потому для нормализации отношений было значительно больше пространства», - высказал мнение Андрей Казакевич.





Он считает, что сегодня, когда не признаются полномочия Александра Лукашенко, во внешнеполитических отношениях возникает стена и имеет смысл менять статус-кво.





Восточный сдвиг





Политолог напомнил, что на восточном направлении также произошли существенные изменения. Ранее они базировались на том, что Александр Лукашенко является руководителем страны, он контролирует ситуацию и он единственный человек, с которым нужно вести переговоры.





«Вся модель отношений политических и экономических имела эту основу, которая сейчас фактически сломана», - признал Андрей Казакевич. По его словам, Лукашенко и так в последние годы было сложно что-то выторговывать от России, а в нынешней ситуации его переговорные позиции оказались еще более ослаблены. И нынешняя ситуация – логическое следствие тех процессов, которые происходили в белорусской внешней политике последние 25 лет.





«Я согласен с тем, что здесь есть много негативных факторов. Не в том смысле, что много негативных событий, которые уже произошли, а именно рисков для белорусской государственности. Но мы все хорошо знали, что это рано или поздно произойдет», - признал Андрей Казакевич. Он добавил, что подобные риски – следствие политической деятельности режимов, которые не думают о будущем.