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Правозащитники считают, что уголовное преследование Натальи Херше носит политически мотивированный характер. И при рассмотрении дела суд не дал оценку законности требований и действий сотрудников милиции на женском марше в Минске 19 сентября: акция носила исключительно мирный характер и по международным стандартам должна защищаться властями.





Правозащитники указывают, что озвученная мера наказания непропорциональна правонарушению, в котором Херше была признана виновной. Они требуют пересмотреть приговор.





22 декабря судьба Натальи Херше обсуждалась во время телефонного разговора главы МИД Швейцарии и министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. После него Иньяцио Кассис написал в Twitter, что его соотечественница должна быть освобождена.





C начала президентской кампании белорусские правозащитники признали политзаключенными уже более 150 человек.