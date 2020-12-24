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Признали политзаключенной гражданку Швейцарии, получившую срок за сорванную с омоновца балаклаву

Наталья Херше, осужденная на два с половиной года колонии, признана политзаключенной, сообщает правозащитный центр «Весна».

Фото TUT.BY

Правозащитники считают, что уголовное преследование Натальи Херше носит политически мотивированный характер. И при рассмотрении дела суд не дал оценку законности требований и действий сотрудников милиции на женском марше в Минске 19 сентября: акция носила исключительно мирный характер и по международным стандартам должна защищаться властями.

Правозащитники указывают, что озвученная мера наказания непропорциональна правонарушению, в котором Херше была признана виновной. Они требуют пересмотреть приговор.

22 декабря судьба Натальи Херше обсуждалась во время телефонного разговора главы МИД Швейцарии и министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. После него Иньяцио Кассис написал в Twitter, что его соотечественница должна быть освобождена.

C начала президентской кампании белорусские правозащитники признали политзаключенными уже более 150 человек.
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