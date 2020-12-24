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Джули Фишер приведена к присяге в качестве посла США в Беларуси

Джули Фишер была приведена к присяге в качестве американского посла в Беларуси, об этом сообщил заместитель официального представителя госдепартамента Кейл Браун.




Фишер была утверждена сенатом США на пост посла в Минске на минувшей неделе.

"Назначенный посол Джули Фишер была сегодня приведена к присяге в качестве нашего главного дипломата в Беларуси. Она привносит в эту работу обширные знания и опыт", - написал Браун в Twitter.

Он также отметил, что Вашингтону "повезло, что она будет представлять жизненно важные интересы США за границей".

До настоящего времени Фишер занимала должность заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу в Бюро Государственного департамента по европейским и евразийским делам. Ранее она уже работала в посольствах США в России, Грузии и Украине.
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