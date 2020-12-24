







Белорусские чиновники, которые стократ нарушили все возможные национальные и международные нормы, начали взывать к каким-то международным судам и авторитетным организациям по поводу вводимых санкций, пишет политолог, основатель исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев.





◉ В начале месяца Лукашенко возмутился решением Международного олимпийского комитета запретить ему посещать спортивные мероприятия. И пригрозил оспорить это решение в неком суде. То, что госорганы беспредельно репрессировали спортсменов за свое мнение, как бы не в счет.





◉ В среду руководство провластной федерации профсоюзов (ФПБ) заявило, что будет обращаться в Международную организацию труда по поводу нарушения Евросоюзом (!) прав трудящихся Беларуси путем введения санкций.

«Все это в результате отражается на людях, нарушает их право на труд», – объяснила заместитель ФПБ Елена Манкевич. Та самая Манкевич, которая несколько месяцев назад с серьезным видом рассказывала, что в Беларуси безработица составляет 0,2%.





Белорусские власти долгие годы плюют на целый ворох конвенций этой самой Международной организации труда (МОТ) в связи с разнообразными репрессиями против независимых профсоюзов и работников. Этот самый МОТ из года в год издает длинные доклады с перечнем нарушений, которые Минск никогда не собирался исправлять. А в сентябре генеральный директор МОТ присылал письмо Лукашенко с призывом прекратить репрессии в отношении работников и активистов профсоюзов. Естественно, это письмо Минск проигнорировал.





И вот теперь они собрались пожаловаться МОТу на санкции ЕС, которые (на минуточку!) были введены, потому что белорусские власти дошли уже до того, что совершили одно из самых серьезных нарушений международного права – преступления против человечности.





Ничего кроме смеха у чиновников МОТ такие жалобы и жалобщики вызвать не могут.