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«Белорусский народ готов к началу эры цифровой демократии». Воскресенский предложил законодательно закрепить электронное голосование

Учредитель «Круглого стола демократических сил» Юрий Воскресенский выступил с предложением о законодательном закреплении электронного голосования. По его мнению, белорусский народ готов к началу эры цифровой демократии.


Политолог Юрий Воскресенский предлагает законодательно закрепить электронное голосование. С такой инициативой Воскресенский выступил 22 декабря на круглом столе «Реформа избирательной системы. Электронные диалоговые площадки «Народ – Власть» как шаг к прямой цифровой демократии», – сообщает БЕЛТА.

Организатором дискуссии выступило информационно-аналитическое учреждение «Круглый стол демократических сил». Как отмечает БЕЛТА, в ходе мероприятия учредитель КСДС Юрий Воскресенский выступил с предложением о законодательном закреплении электронного голосования. По его мнению, белорусский народ готов к началу эры цифровой демократии. Эту инициативу поддержал IT-консультант Андрей Ланкин, который предложил дополнить избирательный кодекс новой электронной формой голосования. Он считает это современным и удобным способом волеизъявления граждан, который минимизирует (вплоть до исключения) любую возможность искажения результатов.

Не осталась без обсуждения и тема возраста участников избирательного процесса. Руководитель правозащитной комиссии КСДС Владислав Коцаренко высказался за поднятие минимального возраста избирателей до 21 года и предложил внести изменения в статью 64 Конституции республики.

В формате Zoom-конференции в диалоговой площадке также принял участие IT-разработчик и общественный активист Илья Бегун. Он рассказал о зарубежном опыте электронных площадок и путях внедрения современных технологий в избирательный процесс.
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