Разбили палатки. Армения бастует против премьера

В Армении оппозиционеры сдержали свое обещание и начали новую волну протестов. По их словам, она должна перерасти в общенациональную бессрочную забастовку, которая, как они считают, приведет к отставке нынешнего правительства во главе с Николом Пашиняном.

Накануне Пашинян пережил один из самых позорных дней в своей политической карьере. Он планировал отправиться в район, где идет демаркация новой границы с Азербайджаном, но протестующие перекрыли трассу и кортеж премьера вернулся в Ереван. Корреспондент.net рассказывает подробности.

"Реванш свергнутых элит"

22 декабря представители армянской оппозиции разбили палатки на площади около здания правительства и дали два часа на отставку премьер-министра Никола Пашиняна.





"Погода холодная, но мы настроены решительно. Обратного пути нет. Мы даем фракции Мой шаг время до 18:00, чтобы они составили делегацию и обсудили с руководством Движения за спасение родины создавшуюся в стране ситуацию", - заявил представитель оппозиционной партии Дашнакцутюн Ишхан Сагателян.





Позднее митингующие пошли на компромисс с полицией и перенесли палатки с проезжей части на тротуар.





Тысячи армян присоединились к ним и не вышли на работу. Также их поддержали студенты и преподаватели крупнейших вузов, включая Ереванский госуниверситет и столичный мединститут. Десятки медицинский учреждений объявили о забастовке, сообщив, что будут оказывать помощь только в самых неотложных случаях.





В Ереване не работают многие автозаправочные станции, на сторону оппозиции также встали почти семьсот адвокатов. Закрыты все предприятия, принадлежащие лидеру оппозиционной партии Процветающая Армения Гагику Царукяну, который является одним из крупнейших работодателей страны.





Оппозиционеры также перекрыли несколько автомагистралей республиканского значения - в том числе, в третий по величине город республики Ванадзор и в Иджеван, родину Пашиняна.

Мой шаг является правящей партии Армении, лидером которой является Пашинян. В Движение за спасение Отечества входят 17 оппозиционных партий республики. Сагателян говорит, вопрос об отставке премьера должен решить парламент.

Протесты в республике начались после того, как Армения и Азербайджан при посредничестве России 10 ноября заключили соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе.





Согласно договору, Азербайджану переходит часть подконтрольных Армении территорий Нагорного Карабаха. За соблюдением перемирия в Карабахе следят две тысячи военных РФ.

Оппозиция, а также два бывших президента страны Роберт Кочарян и Серж Саргсян обвиняют Пашиняна в сдаче подконтрольных Еревану территорий.





Премьер неоднократно называл договор о мире лучшим из возможных решений, иначе, по его словам, Армения "окончательно потеряла бы Карабах".









В понедельник Пашинян планировал посетить несколько городов Сюникской области, где сейчас ведутся работы по демаркации новой границы с Азербайджаном, но протестующие перекрыли трассу на юг республики, из-за чего кортеж вернулся в Ереван.





Сорвать визит премьера в регион накануне призвал мэр Гориса Аруш Арушанян, которого после этого задержали за "попытку организации и проведения собраний с нарушением закона".





Положение Сюникской области по итогам недавней войны ухудшилось больше, чем положение других регионов Армении. Города региона находились в нескольких десятках километров от границы с Азербайджаном. Теперь их разделяют считаные метры.

Пашиняну удалось посетить только село Сарнакунк, которого не было в планах, а также город Сисиан. Оба населенных пункта находятся на самом севере области, примерно в 15 километрах от новой границы, то есть их демаркация не затронет вовсе.





Армянский политолог Карен Кочарян считает, что государственная система Армении фактически парализована.

"Сюник доказал, что в Армении уже 40 дней полное безвластие. В запасе у Пашиняна не осталось ни одной структуры, которая подчинялась бы ему полностью. Такой структурой на первый взгляд может показаться полиция. Но мы видели, как она может действовать, когда надо. А сейчас она просто создает видимость работающей системы", - цитирует его Коммерсант.





События понедельника доказали: по-настоящему к жестким действиям власть не готова, а значит, окно возможностей для оппозиционеров достаточно широкое, отмечает газета.





Видимо опасаясь новых протестов, во вторник суд отпустил из-под стражи мэра Гориса.





Еще одной воодушевляющей новостью для оппозиционеров стали отставки видных силовиков. Среди них - заместитель командующего специальным батальоном полиции Еревана Хачик Товмасян. Он руководил спецподразделением, занимающимся разгоном митингов.

Теперь, говорит Сагателян, армяне должны "оказать давление" на депутатов, чтобы те все же созвали заседание парламента и отправили премьера в отставку.





Протесты против себя Пашинян назвал реваншем старых элит Армении, которые были свергнуты благодаря "бархатной революции" 2018 года.



