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Пытки всё-таки были? Белорусские силовики дают показания по делу о пытках

Бывшие беларуские силовики начали давать показания по делу о пытках во время и после разгонов протестных акций. Об этом сообщает польское издание RMF24.

Пытки всё-таки были? Белорусские силовики дают показания по делу о пытках
Агентство Внутренней Безопасности допросило очередных свидетелей в связи с расследованием дела о задержании, избиении и пытках трех поляков после президентских выборов в Беларуси, узнал неофициально журналист RMF FM Патрик Михальски. Расследование должно коснуться, среди прочего, незаконного задержания, избиения и пыток, используемых омоновцами и другими беларускими спецслужбами.

Из полученной информации следует, что 

среди опрошенных есть и бывшие сотрудники беларуских силовых структур, которые были свидетелями пыток поляков, но уже ушли со службы.

Их показания ценны, потому что позволяют выявить механизмы, используемые беларускими властями против протестующих, и помогают узнать, как выстроена система выдачи приказов.

По поводу пыток на связь и другие сотрудники беларуского режима, которые заявляют, что хотят быть свидетелями. Не все, однако, заслуживающий доверия, установил журналист. Некоторые из них все еще работают в системе, их задача - вытянуть сведения о расследовании. Поэтому они проходят проверку.

— Моей целью является добиться предъявления обвинения и направить акты обвинения сотрудникам беларуских силовых структур, а также тем, кто отдавали приказы, - сказал адвокат Томаш Вилиньски.

Адвокат не комментирует предыдущие слушания из-за тайны следствия. Но говорит, в сотрудничестве с организациями по правам человека и пострадавших из других стран хотел бы добиться расширенного разбирательства. Цель — продемонстрировать, что сотрудники правоохранительных органов Республики Беларусь совершили преступления, заключающиеся в управлении организованном преступном объединении вооруженного характера, в состав которого входили сотрудники МВД, КГБ, ОМОНа, милиции.

Уголовное дело о задержании, избиении и пытках трех поляков в Беларуси Национальная Прокуратура возбудила в сентябре. Трое мужчин сразу после возвращения из Беларуси прошли углубленные исследования, а их травмы были подтверждены специалистом по вопросам судебно-медицинской экспертизы.
udf.by
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