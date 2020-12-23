Пенсионерам удалось пройти небольшим маршем сегодня в Минске
В Минске пенсионеры провели 23 декабря небольшое шествие в центре города, сообщает блогер Мотолько
Участники акции собрались возле Комаровского рынка. Охрана рынка вызвала ОМОН, но пенсионеры перегруппировались, и прошлись по маршруту Хоружей — Куйбышева — Кульман — Богдановича.
Но избежать арестов не удалось. Силовики задержали одну из участниц.
Напомним, традиционно марши мудрости проводятся по понедельникам. Последние акции силовики блокировали в самом начале и задерживали участников. В прошлый понедельник было задержано около 100 человек. Вечером отпустили только тех, кому за 60. Многих из тех, кто младше, отправили на сутки, а более пожилым присуждали штрафы.
"Белорусский партизан"
17:59 23/12/2020
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