Пенсионерам удалось пройти небольшим маршем сегодня в Минске

Участники акции собрались возле Комаровского рынка. Охрана рынка вызвала ОМОН, но пенсионеры перегруппировались, и прошлись по маршруту Хоружей — Куйбышева — Кульман — Богдановича.





Но избежать арестов не удалось. Силовики задержали одну из участниц.













Напомним, традиционно марши мудрости проводятся по понедельникам. Последние акции силовики блокировали в самом начале и задерживали участников. В прошлый понедельник было задержано около 100 человек. Вечером отпустили только тех, кому за 60. Многих из тех, кто младше, отправили на сутки, а более пожилым присуждали штрафы.











