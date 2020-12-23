Об этом рассказала Александру Дедку девушка Николая, сославшись на источники в СИЗО на Володарского, где его держат уже второй месяц по обвинению в "подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок".





"Один из заключенных "Володарки" смог передать через свою мать, что Николая там хотят убить, создают условия, чтобы он умер. Но что это означает - угроза заразиться коронавирусом или что-то другое, выяснить мы не можем", - рассказал Свабодзе Александр Дедок.





Родителей Николая Дедка эта информация очень обеспокоила, но проверить ее оказалось невозможно: никаких контактов с сыном нет и попытки наладить эти контакты оказались тщетными.





"14-я камера, где он сейчас находится, на карантине по коронавирусу. Якобы поэтому адвоката на встречу с ним не допускают. Последнее письмо от сына было 29 ноября - больше ни слова не можем получить. Даже не знаем, он болен "короной" или нет.





Когда звоним в администрацию СИЗО, там говорят, чтобы мы обращались к ним письменно, и они через две недели ответят. Но ждать невозможно: сердце разрывается, когда говорят об угрозе жизни, а ты не знаешь, что с сыном.





Должен обратиться в медиа, чтобы должностные лица узнали мою мысль: бесчеловечно блокировать информацию о людях, оказавшихся за решеткой в такое опасное время, как пандемия. Это противоречит закону и нормам морали», — считает Дедок-старший.





Александр Дедок и его жена сами болеют сейчас коронавирусом и находятся дома на самоизоляции третью неделю, из-за чего их возможности защитить права сына ограничены.





Напомним, анархист Николай Дедок был задержан 12 ноября в Осиповичском районе, где он проживал в последнее время. При задержании сотрудниками ГУБОПиКа Дедок был сильно избит.





По утверждению "правоохранителей", у Николая Дедка нашли большую сумму денег, "коктейли Молотова", листовки и наклейки. Известно, что Николай Дедок вины не признает.









В первой половине ноября отец Николая Дедка подал в Следственный комитет заявление по факту избиения сына. Александр Дедок назвал обращение с сыном пыткой, он утверждает, что во время допросов Николая к нему применяли газ.





Отреагировал ли Следственный комитет на жалобу о пытках?





«Да. Неделю назад СК ответил, что то, о чем я пишу в жалобе о пытках, будет проверено во время расследования уголовного дела, заведенного на моего сына", - рассказал Дедок-старший.





Знакомая Николая Дедка, которая сообщила родителям политзаключенного об опасности его жизни и здоровью на «Володарке», от контактов с корреспондентом Свабоды отказалась.