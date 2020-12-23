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Юмор такой? "Пострадавшие" силовики называют адреса гродненских активистов как свои домашние

Журналист Денис Ивашин - один из тех, кто получил удивительно письмо из прокуратуры.



Реальные адреса гродненских активистов, но под другими фамилиями, находятся в документах уголовного дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров. Более того, эти люди, предоставившие прокуратуре ложные адресаЮ проходят в деле как потерпевшие. 

– Если эти омоновцы подают в рамках уголовного дела выдуманные имена и даже не сфальсифицированные адреса, но адреса известных гродненских активистов, то тут понятно априори, что они действуют цинично, все фальсифицируя. И, конечно же, из-за этого вообще нет доверия к показаниям этих "пострадавших", -- говорит Ивашин. 

Как замечает Денис Ивашин, один из адресов одиннадцати якобы "потерпевших" лиц, просто не существует в Гродно. Но прокуратура на полном серьезе воспринимает все, что им втюхивают "пострадавшие" от мирных граждан силовики.
Рацыя
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