"Да, действительно, Instagram заблокировал официальный аккаунт телеканала ОНТ. Абсолютно очевидно, и у нас есть неопровержимые доказательства, что имел место факт заказной атаки со стороны деструктивной оппозиции. Надеемся, Instagram разберется в данной ситуации и примет правильное решение без политической ангажированности", - говорится в сообщении на сайте ОНТ.





Накануне в аккаунте ОНТ в Instagram появилось сообщение, что он удален за "нарушения руководства пользователей сообщества". Это могло произойти по многочисленным жалобам пользователей.