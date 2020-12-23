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Не оригинально: телеканал ОНТ обвинил в блокировке своего Instagram "деструктивную оппозицию"

Гостелеканал ОНТ обвиняет в блокировке своего официального аккаунта в Instagram "деструктивную оппозицию".

 
"Да, действительно, Instagram заблокировал официальный аккаунт телеканала ОНТ. Абсолютно очевидно, и у нас есть неопровержимые доказательства, что имел место факт заказной атаки со стороны деструктивной оппозиции. Надеемся, Instagram разберется в данной ситуации и примет правильное решение без политической ангажированности", - говорится в сообщении на сайте ОНТ.

Накануне в аккаунте ОНТ в Instagram появилось сообщение, что он удален за "нарушения руководства пользователей сообщества". Это могло произойти по многочисленным жалобам пользователей.
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