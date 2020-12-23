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Эксперт: Шансы Лукашенко на "спасение" приблизились к нулю

Александр Лукашенко подошел к финишной прямой своего правления.


Об этом заявил российский политолог Илья Гращенков, перечислив ряд доказательств того, что шансы Лукашенко удержаться во власти практически равны нулю.

Лукашенко отчаянно хватается за власть предлагая различные реформы для того, чтобы успокоить белорусов. Однако он использует все те же жесткие методы в борьбе за эту власть, отмечает политолог. 

Спецтехника, аресты, водометы, все это идет в ход, что не добавляет Лукашенко политической весомости.

Тот фактор, что Лукашенко не собирается менять методы подхода к народным протестам и продолжает гнуть свою линию, только лишь обещая реформы, вызывает неверие со стороны мировой политической элиты. 

Москва уже слабо верит, что Лукашенко готов на реальные шаги по трансферту власти, отмечает Гращенков. Тревожная информация для Лукашенко поступила и из Китая, там заявили, что главе Беларуси пора уходить.

- Москва и Вашингтон на очереди, - считает политолог.

У России и США интересы в Беларуси разные, но Лукашенко не устраивает обе стороны, резюмировал эксперт.
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