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Почти 350 белорусов бежали в Литву из-за репрессий со стороны белорусского режима

По гуманитарным причинам в Литву уже прибыло почти 350 белорусов, информировал глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

"За весь период с августа по 20 декабря на территорию Литовской республики по особым гуманитарным причинам с разрешением министра внутренних дел прибыло 347 граждан Беларуси, 74 гражданина обратились за убежищем", - сообщил глава СОГГЛ на пресс-конференции в понедельник. 

По данным службы и Министерства внутренних дел, за последнюю неделю по гуманитарным причинам прибыло еще 40 белорусов, за убежищем обратились 2 человека. 

Любаевас сообщил, что число белорусов, которые прибыли в Польшу, и тех, кто попросил там убежища, вдвое выше, чем в Литве, т.е. в Польшу прибыло 606 белорусов, а за убежищем обратились 127. 

С понедельника Беларусь также ввела запрет на выезд из страны для своих граждан, мотивируя это борьбой с коронавирусом. После запрета, сообщил Любаевас, ситуация "кардинально не изменилась": служба с ноября фиксирует рост попыток нелегального перехода границы, также продолжают поступать прошения об убежище. 

Он также добавил: "Сейчас сложно оценивать, будут ли разрешать гражданам Беларуси выезжать из страны, чтобы обращаться за убежищем или по гуманитарным причинам, однако в период с 1 ноября по 20 декабря увеличилось число случаев, когда граждане Беларуси прибывают на территорию Литовской республики через госграницу, опасаясь проверок на пунктах контроля или с просьбой об убежище. Можно прогнозировать, что такие случаи будут учащаться". 

Он отметил, что СОГГЛ, учитывая эти тенденции, уже принимает дополнительные меры: в настоящее время усилен контроль и наблюдение на границах, в случае необходимости, может быть выделено больше сотрудников. 
Источник: delfi.lt
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