Дочь Юлии Слуцкой Александра сообщила Радио Свобода , что по состоянию на 23 декабря задержаны:





Основательница "Пресс-клуба», журналистка Юлия Слуцкая





Сотрудник "Пресс-клуба» и сын Юлии Петр Слуцкий





Программный директор "Пресс-клуба" Алла Шарко





Директор "Пресс-клуба" Сергей Ольшевский





Директор " Академии Пресс-клуба" Сергей Якупов.





Как рассказала дочь Юлии Слуцкой Александра, на настоящий момент неизвестно, где находятся задержанные. Их не могут найти родные. По прежней информации, их задержали на 72 часа.





В КГК вчера поздно вечером сообщили, что "проводится проверка по факту нарушения налогового законодательства".



