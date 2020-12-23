Дело "Пресс-клуба": задержаны пять человек, в том числе сын Юлии Слуцкой
Как мы уже сообщали, вчера прошли обыски в офисе «Пресс-клуба» и у сотрудников, в Национальном аэропорту задержали основательницу журналистской мастерской Юлию Слуцкую. Но не только ее.
Дочь Юлии Слуцкой Александра сообщила Радио Свобода, что по состоянию на 23 декабря задержаны:
Основательница "Пресс-клуба», журналистка Юлия Слуцкая
Сотрудник "Пресс-клуба» и сын Юлии Петр Слуцкий
Программный директор "Пресс-клуба" Алла Шарко
Директор "Пресс-клуба" Сергей Ольшевский
Директор " Академии Пресс-клуба" Сергей Якупов.
Как рассказала дочь Юлии Слуцкой Александра, на настоящий момент неизвестно, где находятся задержанные. Их не могут найти родные. По прежней информации, их задержали на 72 часа.
В КГК вчера поздно вечером сообщили, что "проводится проверка по факту нарушения налогового законодательства".
Задержана также бывшая журналистка Белтелерадиокомпании, член основного состава Коордиинационного совета Ксения Луцкина. Правда, пока непонятно, связано ли ее задержание с делом "Прессклуба".
"Вчера после обыска родственникам сказали, что Ксению забирают на Кальварийскую, 14. это ДФР", - сообщает пресс-служба Координационного совета.
ДФР занимается делом "Прессклуба", деелом Координационного совета занимается Следственный комитет. Соответственно, логично предположить, что Ксения задержана в связи с обысками в журналистском мастерской. Или это что-то третье - пока непонятно.
"Белорусский партизан"
14:12 23/12/2020
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