"Такое нам раньше показывали в фильмах про супергероев. А оказывается, так бывает"
«Женщина года» из России восхищена белорусками.
Недавно российский Glamour раздал статуэтки женщинам года, которые добились успеха в бизнесе и творчестве, несмотря на объективные трудности, несправедливость и пандемию.
Одной из лауреатов премии стала политолог и публицист Екатерина Шульман, которая на протяжении 2020-го не раз комментировала события в Беларуси. Накануне в интервью изданию она подвела итоги уходящего года, а также ответила, какими женщинами восхищается.
– В этом году, конечно, белорусскими. Тут никакого другого ответа я вам не дам. Нечто новое мы увидели, не видели такого никогда.
Это не жертвенность, не страдательность. Это какая-то чрезвычайно активная гражданская позиция, которая при этом выражает себя абсолютно ненасильственным способом.
"Это сила духа, несгибаемая, которая показывает, что если человек решился, то с ним ничего не сделаешь. Я таких людей, как Мария Колесникова, не видела раньше…
Это какая-то душевная чистота и душевная сила одновременно – это, конечно, что-то новое. Такое нам раньше показывали в фильмах про супергероев. А оказывается, так бывает".
Источник: gazetaby.com
13:58 23/12/2020
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