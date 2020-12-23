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Виктор Мартинович: Что такое свабода?

Писатель Виктор Мартинович - о самом главном для белорусов в этом году.

Виктор Мартинович: Что такое свабода?
Может, мне кто-нибудь из вас, уважаемые читатели-белорусы из 2020 года, объяснит, что такое для вас лично свобода?

Вы чувствуете, как изменился смысл этого слова по сравнению с тем, чем была свобода для нас еще год назад?

Мы все стремимся к свободе, многие отсидели сутки, кто-то потерял здоровье и даже жизнь за нее.

Но что это, свобода?

Как вы ее понимаете?

Наши предшественники Тадеуш Костюшко, Кастусь Калиновский также боролись за свободу. Первый вынужден был эмигрировать, второй был убит и тайно похоронен.

Но та ли это свобода, о которой мечтает каждый белорус в 2020-м?

Очевидно, что нет.

Калиновский и Костюшко понимали свободу как освобождение из-под колониального гнета. Как возможность тутэйшым людям самим решать свою судьбу. Не зависеть от российских господ и чужого царя.

Так вот она, эта свобода! Она здесь у нас как минимум с 1991-го!

Беларусь — независима, это неоспоримая данность, и русский царь имеет здесь разве что власть определять цены на энергоносители.

Но почему так тяжело дышится при этой свободе?

Почему снова гибнут за свободу?

Снова уезжают на чужбину?

В замечательном романе Вьета Нгуена «Сочувствующий» содержится очень глубокое и актуальное для нас размышление.

Главный герой работает секретарем проамериканского офицера во время сворачивания военной операции во Вьетнаме в 1969-м. Одновременно с этим герой передает сведения коммунистам, которым сочувствует. В определенный момент этот «двойной агент» попадает в коммунистический плен, и его не спасает то, что он сотрудничал с «красными». 

Глядя на ужасные вещи, которые вьетнамцы творят с вьетнамцами в исправительном лагере для военнопленных, он отмечает: вот, раньше нас угнетали французы, и мы с ними боролись, думая, что именно это и есть борьба за свободу. 

Но теперь выяснилось, что сами вьетнамцы способны делать с вьетнамцами такие вещи, на которые не решился бы никакой колонизатор. И что, мол, вот это и есть настоящая независимость.

В этом смысле все, кто пережил лето и осень (и зиму!) 2020-го, увидели, что 

никакой Муравьев-вешатель не сопоставим с тутэйшыми, доморощенными, специалистами. 

Что Зло необязательно должно приходить извне, чтобы быть Злом.

И, следовательно, свободы в стране может не быть даже после того, как страна гарантировала себе независимость. И даже больше: 

та же независимость оказывается источником, из которого проистекла и выстроилась самая масштабная за историю этой земли несвобода.

Так надо сделать следующий шаг.

Приложить усилия и понять, что такое настоящая свобода.

К чему мы стремимся?

Разве дело только в праве выбирать тех, кто нами управляет?

Чтобы остановить агрессию и насилие?

И может ли существовать свобода в атмосфере повсеместной лжи?

Неужели свобода равна правде?

Или, извините, демократии?


У меня есть личный ответ на вопрос, что такое свобода: для меня это право не подчиняться тем приказам, которые не принимаю своим сердцем. Приказам, против которых восстает все изнутри.

Таким образом, 

пределом истинной свободы есть не география, но — сама личность.


Можно жить в полностью независимой системе, но быть невольником хуже солдата колониальной армии.

Каждый из нас имеет ощущение того, что хорошо и что нет.

Свобода — это право не делать другому плохо тогда, когда ты ему сочувствуешь.

Именно этого права не хватает всем людям, которые сделались винтиками нашего невыносимого парадиза.

Я смотрю в их глаза и вижу в них две вещи: покорность и страх, страх и покорность.

Преодоление их и есть главной задачей того, кто борется за свободную родину.

И проблема здесь заключается в том, что значительная часть этой борьбы должна вестись внутри человеческого сознания.
Виктор Мартинович, budzma.by
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