



Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет поддерживать белорусский народ столько, сколько это необходимо. Его слова приводит агентство БелаПАН.





- Уже пять месяцев после президентских выборов, которые были сфальсифицированы в Беларуси, Евросоюз продолжает поддерживать белорусский народ. В среду, 16 декабря, я встретился со Светланой Тихановской в Брюсселе. Она получила престижную премию им. Сахарова. Скажу честно, что с августа я следил за происходящим в Беларуси и находился под огромным впечатлением от стойкости белорусов, от мужественной борьбы за свои права, - заявил Боррель.





Он отметил, что в Беларуси уже задержано более 31 тысячи мирных протестующих, среди которых 370 журналистов, а в отношении более чем 900 человек возбуждены уголовные дела. По его словам, ЕС неоднократно обращался к властям с просьбой выдать разрешение на посещение политзаключенных, чтобы проверить сообщениях об условиях их содержания, но в доступа пока отказано.





Боррель заявил, что уже с августа Беларуси занимает приоритетное место в повестке дня Евросоюза.





- Только настоящий диалог, прекращение насилие и освобождение политических заключенных является единственным путем для того, чтобы мирно урегулировать конфликт. ЕС готов поддержать любые посреднические усилия, в частности в рамках ОБСЕ, но Минск пока не согласился. Чтобы хоть как-то помочь найти мирное решение, Евросоюз вынужден был прибегнуть к ограничительным мерам. Уже 16 декабря был принят третий пакет санкций против 29 человек и 7 предприятий. На данный момент санкции введены уже в отношении 88 человек, в числе которых и Александр Лукашенко, - подчеркнул Боррель.





По его словам, если потребуется, то уже в январе 2021 года будет начата работа над новыми позициями в санкционном списке.





- ЕС провел полную ревизию в отношениях с Беларусью. Были сокращены политические контакты и секторальные диалоги с представителями власти. Также была прекращена и финансовая поддержка центральной власти. В пятницу, 11 декабря, Еврокомиссия одобрила 30 миллионов евро на помощь белорусскому народу. ЕС продолжить поддерживать белорусов и дальше, сколько это необходимо, - заявил Боррель.



