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Одна из самых стабильных экономик мира: в Израиле пройдут четвертые выборы за два года

Досрочные парламентские выборы в Израиле состоятся 23 марта 2021 года.

Кнессет 23-го созыва  был автоматически распущен сегодня в 01:00 по минскому времени из-за истечения сроков утверждения государственного  бюджета страны на год, трансляцию вел государственный парламентский канал, передает sputnik.by.

По действующему законодательству, Биньямин Нетаньяху остается премьер-министром страны до момента приведения к присяге нового Кабмина, сформированного по итогам грядущих выборов. 

Независимая компания KANTAR провела опрос, кого граждане страны видят наиболее подходящим на пост премьера: 39% выбрали действующего главу правительства Нетаньяху, 36% назвали экс-главу МВД Гидеона Саара.

Предстоящие выборы для государства станут четвертыми менее чем за два года.

Напомним, что 35-й кабинет министров Израиля был приведен к присяге в мае 2020 года. По итогам выборов, прошедших в марте, партии "Ликуд" Нетаньяху и "Кахоль-Лаван" бывшего главы Генштаба Бени Ганца создали коалицию, которая положила конец длившемуся политическому кризису в стране, длившемуся более 500 дней. 

За этот период трижды проводились выборы, однако политики два первых раза не могли сформировать коалицию после распределения 120 мест в парламенте по итогам подсчета бюллетеней.

Однако такие политические "потрясения" (в понимании правящего белорусского режима) никак не влияют на экономические показатели Израиля - вот уже многие годы курс национальной валюты к доллару остается практически неизменным, ВВП страны стабильно растет на 4-6%, инфляция близка к 0, иногда переходит в минус, низкий уровень безработицы.
"Белорусский партизан"
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