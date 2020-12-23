Интервью с конгрессменом Кристофером Смитом опубликовал " Голос Америки " после принятия 21 декабря законопроекта верхней палатой парламента США.





"После того, как мой законопроект будет подписан президентом, это по-новому авторизирует закон, который я разработал в 2004 году. Эта редакция закона идет намного дальше, она по-настоящему уполномочит президента на введение санкций против этих людей.





Точно так же, как это сделал Евросоюз. Таким образом они понесут ответственность за свою жестокость.





Это, видимо, главный из законов, которые я когда-либо написал. Он предоставляет Администрации Президента дополнительные инструменты для введения санкций. Следующая администрация сможет перенять эстафету в нашем стремлении добиться свободы и демократии в Беларуси.





Я думаю, что Международный уголовный суд должен это все рассмотреть и расследовать очень серьезно. В Беларуси происходят преступления против человечности, и люди, которые их творят, включая сотрудников милиции, должны быть призваны к ответу.





Мы видим, что такое же происходит в Нигерии, где происходят убийства людей, о чем я недавно проводил слушания. И то же самое происходит в Беларуси, прямо у нас перед глазами. Людей жестоко избивают, и там уже дошло до убийств. Все это должно быть немедленно прекращено.





И они должны понимать: мы не остановимся, пока они не понесут ответственность. Как бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора наказали на 50 лет заключения в Сьерра-Леоне и посадили, так же нужно подходить и к Лукашенко и людям, которые его окружают: мы не остановимся, пока их не посадят за решетку».









Акт о демократии в Беларуси ждет подписи президента США

Сенат США в понедельник одобрил двухпартийный законопроект "О демократии, правах человека и суверенитете Беларуси " (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act). Документ направлен на подпись президенту Дональду Трампу.





Став законом, он позволит, среди прочего, заявить, что США не признают результатов фальсифицированных президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, а также не позволит признать Лукашенко законно избранным главой государстваи.





Законопроект также призывает к проведению в стране новых президентских выборов, соответствующих стандартам ОБСЕ, и к немедленному освобождению всех политических заключенных в Беларуси.





Кроме всего прочего, США отказываются признавать любую интеграцию Беларуси в так называемое «союзное государство» вместе с Россией и под ее контролем.