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Могилевский горисполком запретил могилевчанину проводить пикет в своей квартире

14 декабря глава региональной организации ОГП Владимир Шанцев подал уведомление в горисполком на проведение массового мероприятия на своем балконе путем вывешивания бело-красно-белого флага.


Главный идеолог города Алла Галушко запретила Шанцеву такое мероприятие, сообщают правозащитники. Как считает горисполком, политик решил проводить пикет в неразрешенном для массовых мероприятий месте.

Единственной действующей площадкой для проведения пикетов, митингов и демонстраций в Могилеве является бывшее футбольное поле, пишет "Наша Нива".
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