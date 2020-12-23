Могилевский горисполком запретил могилевчанину проводить пикет в своей квартире
14 декабря глава региональной организации ОГП Владимир Шанцев подал уведомление в горисполком на проведение массового мероприятия на своем балконе путем вывешивания бело-красно-белого флага.
Главный идеолог города Алла Галушко запретила Шанцеву такое мероприятие, сообщают правозащитники. Как считает горисполком, политик решил проводить пикет в неразрешенном для массовых мероприятий месте.
Единственной действующей площадкой для проведения пикетов, митингов и демонстраций в Могилеве является бывшее футбольное поле, пишет "Наша Нива".
08:30 23/12/2020
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