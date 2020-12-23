+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Тихановская призывает расширить санкции против бизнеса, связанного с Лукашенко

Светлана Тихановская во время рабочего визита в Мадрид обсудила с главой МИД Испании санкции против силовиков и компаний, связанных с Александром Лукашенко.


Лидер белорусских протестов Светлана Тихановская находится с рабочим визитом в Мадриде. 22 декабря она встретилась с главой МИД Испании Аранчей Гонсалес Лайей и провела телефонные переговоры с премьер-министром страны Педро Санчесом, который сейчас находится на самоизоляции, передает "Немецкая волна".

На встрече с министром иностранных дел Гонсалес Лайей Тихановская призвала запретить въезд на территорию Испании силовикам и чиновникам, причастным к фальсификации выборов в Беларуси. Кроме того, лидер белорусской оппозиции подняла вопрос о расширении санкционного списка в отношении Лукашенко и связанных с ним компаний и призвала поддержать белорусскую оппозицию в ОБСЕ, ООН и Совете Европы.

Как сообщается на официальном сайте Тихановской, участницы встречи договорились "усилить роль и статус белорусской диаспоры, поддержать деятельность беларусского народного посольства и народного представительства, которые недавно открылись в Мадриде и Барселоне".

Кроме того, Испания планирует помочь репрессированным спортсменам и студентам - например, стипендиями, которые позволят студентам учиться дистанционно, находясь при этом в Беларуси. Также сообщается, что Испания рассмотрит возможность принятия на лечение раненых мирных протестующих.

Тихановская сравнила режим Лукашенко с диктатурой Франко
Экс-кандидат в президенты Беларуси поблагодарила Испанию и ее правительство за непризнание Лукашенко и официально объявленных результатов выборов. "Испанцы хорошо понимают, какой значимый период мы переживаем и за что боремся сейчас, потому что не так давно сами сражались с диктатурой Франко", - отметила она.

В свою очередь премьер-министр и министр иностранных дел Испании выразили солидарность белорусскому народу. "Испания разделяет решение Евросоюза о поддержке демократических стремлений беларусского народа и призывает к всестороннему общенациональному диалогу", - сказала глава испанского МИДа.

Также Светлана Тихановская встретилась с лидером оппозиции Пабло Касадо, бывшим генеральным секретарем НАТО Хавьером Соланой и председателем Государственного совета Испании Марией Тересой Фернандес де ла Вега. С бывшим генсеком НАТО Тихановская обсудила вопрос об "организации переговоров по решению политического кризиса в Беларуси и о том, кто может быть сторонами этих переговоров".

Протесты в Беларуси
В Беларуси более четырех месяцев не утихают массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, прошедших 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?
Людмила Мирзаянова
Диагноз народу с кондачка не ставится
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]