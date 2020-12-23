+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Швейцария потребовала у Макея освободить Наталью Херше

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 22 декабря поговорил по телефону с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Владимир Макей и Иньяцио Кассис 

Суть разговора представители внешнеполитических ведомств передали абсолютно по-разному, передает "Еврорадио".

Вот о чём Макей и Кассис говорили по версии пресс-службы МИД Беларуси:

"Были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, возможности для дальнейшего развития конструктивного диалога между Беларусью и Швейцарией. Руководитель МИД Беларуси подчеркнул бесперспективный и разрушительный характер санкций как инструмента внешней политики в сегодняшнем взаимозависимом мире. Был подтвержден значительный потенциал равноправного и прагматичного сотрудничества обеих стран".


А вот что Иньяцио Кассис написал о разговоре в твиттере:

"Насилие со стороны силовиков недопустимо. Хорошо, что диалог продолжается. Наталья Херше находится под консульской защитой. Посольство Швейцарии в Беларуси контактирует с ней и следит за её делом. Наша согражданка должна быть освобождена".

Как будто дипломаты не слушали друг друга!

Наталья Херше по происхождению белоруска, но последние 12 лет прожила в Швейцарии. После выборов она вернулась в Беларусь и вскоре оказалась за решеткой из-за того, что сорвала балаклаву с бойца ОМОН. За это суд приговорил Херше к 2,5 годам лишения свободы.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?
Людмила Мирзаянова
Диагноз народу с кондачка не ставится
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]