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Глава МИД Испании призвала к национальному диалогу в Беларуси

Светлана Тихановская встретилась министром иностранных дел Испании Аранчей Гонсалес Лайей.


 
Лайя заявила, что Испания разделяет позицию Евросоюза по поддержке демократических устремлений беларусского народа и призывает стороны начать инклюзивный национальный диалог, говорится в Twittter испанского МИД.

Лайя подчеркнула, что поддерживает санационную политику ЕС в отношении беларусского режима и считает, что ЕС и ОБСЕ должны стать ключевыми игроками в разрешении кризиса.

Тихановская находится с визитом Испании. Кроме встречи с главой МИД, ее программа предусматривает онлайн-разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом, встречи в парламенте и с местной диаспорой.
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