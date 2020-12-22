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Скандал с украинской иконой в Боснии отправит в отставку президента?

В Боснии требуют отставки президента из-за его подарка российскому министру Сергею Лаврову, которому была вручена 300-летняя икона из Луганска.

Скандал с украинской иконой в Боснии: оппозиция требует отставки президента
В Боснии требуют отставки президента из-за его подарка российскому министру Сергею Лаврову, которому была вручена 300-летняя икона из Луганска.

Оппозиция в Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, требует, чтобы президент Милорад Додик ушел в отставку после скандала с подаренной главе МИД России Сергею Лаврову украинской иконой. Политики считают, что так Додик сможет спасти страну «от дальнейшего смущения», пишет Европейская правда.

«Серия ошибок, конфузов и злоупотреблений должностью достигла апогея со скандалом вокруг подарка, который он подготовил для министра иностранных дел России Сергея Лаврова», — заявил лидер Партии демократического прогресса Бранислав Боренович.

Глава Сербской демократической партии Мирко Сарович считает, что в отставку должны пойти все, кто имеет отношение к скандальному презенту.

Пока что ни сам Милорад Додик, ни его партия Союз независимых социал-демократов ситуацию с украинской иконой не прокомментировали.


По информации местных СМИ, президент госпитализирован. У него коронавирус.

Напомним, скандал разгорелся после того, как Глава Республики Сербской и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик сделал подарок министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову во время его визита 14 декабря. Додик подарил древнюю икону. Оказалось, что это 300-летняя икона из Луганска. В СМИ появились фото иконы, на которых видна восковая печать, свидетельствующая, что предмет принадлежит Украине.

Позже стало известно, как в Боснии отреагировали на этот скандал. В стране это вызвало большой общественный резонанс, пишет telegraf.by
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