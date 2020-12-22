Скандал с украинской иконой в Боснии отправит в отставку президента?

Скандал с украинской иконой в Боснии: оппозиция требует отставки президента

В Боснии требуют отставки президента из-за его подарка российскому министру Сергею Лаврову, которому была вручена 300-летняя икона из Луганска.





Оппозиция в Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, требует, чтобы президент Милорад Додик ушел в отставку после скандала с подаренной главе МИД России Сергею Лаврову украинской иконой. Политики считают, что так Додик сможет спасти страну «от дальнейшего смущения», пишет Европейская правда.





«Серия ошибок, конфузов и злоупотреблений должностью достигла апогея со скандалом вокруг подарка, который он подготовил для министра иностранных дел России Сергея Лаврова», — заявил лидер Партии демократического прогресса Бранислав Боренович.





Глава Сербской демократической партии Мирко Сарович считает, что в отставку должны пойти все, кто имеет отношение к скандальному презенту.





Пока что ни сам Милорад Додик, ни его партия Союз независимых социал-демократов ситуацию с украинской иконой не прокомментировали.









По информации местных СМИ, президент госпитализирован. У него коронавирус.









Позже стало известно, как в Боснии отреагировали на этот скандал. В стране это вызвало большой общественный резонанс, пишет telegraf.by



