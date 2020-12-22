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«Ее сын-пятиклассник там находится — звонил, плакал». У члена Координационного совета Ксении Луцкиной тоже обыск

В Минске задержали члена Координационного совета Ксению Луцкину. Об этом TUT.BY рассказал ее отец.



Олег Владимирович — отец Ксении Луцкиной, — рассказал, что его дочь задержали около 16.00 в районе ЦУМа — ему на телефон пришел сигнал SOS, а когда мужчина перезвонил, то услышал плач и просьбы дочери приехать. Сам мужчина в данный момент находится за городом. Вскоре он узнал об обыске у нее дома.

— Сейчас проходит обыск у нее в квартире, много людей зашло, ее сын-пятиклассник там находится — звонил мне, плакал. Там сейчас находится мой сын, ее брат, — рассказал отец Ксении Луцкиной.
 
Ксения Луцкина — член основного состава Координационного совета. До конца августа девушка работала в Белтелерадиокомпании, а затем по собственному желанию ушла с позиции специального корреспондента из-за несогласия с политикой руководства.

21 декабря Генпрокуратура заявила о возбуждении новых уголовных дел в отношении членов Координационного совета.

«Есть вероятность, что это связано с сегодняшними обысками у сотрудников Пресс клуба», - сообщила пресс-служба Координационного Совета.

Ксения Луцкина задержана.

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