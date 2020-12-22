В Сети появляется все больше фото- и видеосвидетельств жестокого обращения белорусских силовиков с задержанными. Так, совсем недавно появились фото из жодинского СИЗО – одного из изоляторов в Минске, где содержатся задержанные во время протестов.





Часть свидетельств публикует инициатива BYPOL, созданная бывшими сотрудниками силовых органов Беларуси.





Так, именно BYPOL опубликовала видео с нагрудных регистраторов силовиков, разгонявших акции протеста, и имена людей, по которым может вестись "разработка", то есть негласное наблюдение.





Андреем Остаповичем. О том, почему милиция и ОМОН действуют с такой жестокостью и что будет после публикации всех этих фотографий и видео, Настоящее Время поговорило с бывшим сотрудником Следственного комитета, координатором инициативы BYPOL





– Удивляет жестокость силовиков на видео, например, видео из Фрунзенского РУВД напоминает описание 30-х годов. Может, вы знаете, к этому всему силовиков как-то психологически готовили?





– Психологически подготавливали уже давно к этому. Власть на этом, в принципе, и живет. Эта система выстраивалась на протяжении всей власти Лукашенко. А именно к этим выборам готовились около четырех месяцев до начала предвыборной кампании. Грубо говоря, с начала года.





В основном готовились физически – это различные тренировки на специальных полигонах, психологическая обработка именно низших слоев силового блока, таких как внутренние войска и ОМОН, проводилась еще на фоне их изоляции. То есть забирали телефоны, не давали контактировать со своими родственниками, а политологи уже делали свою работу по обработке.





– Как к вам попадают данные от сотрудников силовых ведомств? Я так понимаю, что это видео от сотрудников, которые до сих пор работают в силовых ведомствах?





– Часть этих видео – это, безусловно, информация от самих сотрудников внутри системы, несогласных с происходящим. Часть – это уже наша личная работа по добыче информации. То есть кто как умеет работать. IT-технологии, IT-страна – у нас эта отрасль довольно хорошо развита.





К сожалению, те специалисты, которые могут обеспечить эту безопасность уже внутри системы силового блока, юстиции и так далее, они недостаточно нормальные зарплаты по сравнению с айтишниками имеют, поэтому лучшие уходят в другие отрасли и могут заниматься противодействием силовикам довольно беспрепятственно.





– Эти видео в Сети появляются с какой-то периодичностью. Есть какая-то схема, когда вы публикуете это видео, вы понимаете, что сейчас момент, когда его стоит опубликовать, или нет?





– Есть и такое. Уже более-менее план публикаций подобных видеозаписей составлен, но все тоже зависит от происходящего, а также еще необходимо успевать обрабатывать, потому что информации очень много.





Параллельно еще проводятся расследования в отношении всех заявлений, которые поступают к нам на Единую книгу регистрации преступлений. Работы очень много, поэтому и подбирать постоянно, выкладывать эти видеозаписи мы тоже не имеем возможности.





– В некоторых видео можно увидеть лица силовиков, распознать их. Видно, что законы в стране не действуют. Как вы думаете, настанет ли тот момент, когда белорусы начнут мстить им судом Линча?





– Это сложный вопрос. Насколько мне известно, какое-то имущество и так далее уже подвергалось [определенной] мести. Но основное – то, что даже по последнему видео во Фрунзенском все участники были опознаны, они внесены в книгу регистрации преступлений.





И потом лично мы, как инициатива, желаем их привлечь уже по нашему действующему или же измененному законодательству после смены власти.



