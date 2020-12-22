Атака на "Пресс-клуб": задержания и обыски
22 декабря силовики пришли с обысками к сотрудникам Press Club Belarus. Основатель организации задержана в аэропорту. В офисе организации обыск. По какому делу, неизвестно.
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15:24
Шарко успела сообщить, что силовики ломают двери квартиры. Другие подробности пока неизвестны.
Основателя Press Club Belarus Юлию Слуцкую задержали сегодня по прилету в Минск в Национальном аэропорту, об этом «Медиазоне» сообщил один из работников Пресс-клуба. В офис организации пришли силовики.
16:14
Силовики пришли с обыском к директору «Академии Пресс-клуба» Сергею Якупову, сообщили «Медиазоне» в организации.
По какому делу у сотрудников проходят обыски, неизвестно. Также неизвестно об обыске в квартире у директора «Пресс-клуба» Сергея Ольшевского. Сотрудники организации рассказали «Медиазоне», что он находится в офисе, куда пришли силовики.
Источник: mediazona.by
16:13 22/12/2020
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