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Почобут: Ватикан выбрал путь компромиссов с диктатурой

Известный белорусский журналист - о главном вопросе, который сегодня стоит перед костелом.

"Главный вопрос который сегодня стоит перед костелом это вопрос тактики: идти на открытый конфликт с режимом, следствием которого станут в том числе и адресные репрессии направленные на священослужителей и католиков вообще или искать  компромисс, который будет в интересе католиков, покрайней мере, на нынешнем историческом этапе.

Ватикан, и это видно невооруженным глазом, уже выбрал путь компромиссов с диктатурой. Вопрос как далеко ему придется идти по этому скользкому пути, насколько эффективной будет эта тактика. Ведь цель режима очевидна для всех - встроить костел в идеологическую вертикаль и поставить его на службу пропаганды. 

На меньшее Лукашенко не согласен.

Поэтому я не считаю путь компромиссов ни морально правильным ни политически эффективным. Как по мне это дорога в никуда. Однако у меня нет сомнений, что выбирая тактику поведения и взвешивая все "за" и "против" Ватикан руководствуется интересами в том числе и паствы, а не желанием избежать неприятностей или банальным желанием присоединенится к сильнейшему.

Стоит помнить, что католики это в Беларуси меньшинство, а любое меньшинство всегда уязвимо", пишет журналист.


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