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"Исходя из чувства глубокого уважения к Папе Римскому" Лукашенко разрешил пустить в Беларусь архиепископа Кондрусевича

Лукашенко разрешил пустить в Беларусь архиепископа Кондрусевича, которому незаконно запретили вернуться на Родину еще 31 августа

"Исходя из чувства глубокого уважения к Папе Римскому" Лукашенко разрешил пустить в Беларусь архиепископа Кондрусевича
"Исходя именно из чувства глубокого уважения к Папе Римскому и личных добрых отношений, глава белорусского государства счел возможным дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов", - сообщил глава МИД Беларуси Владимир Макей журналистам во вторник в Минске.

По его словам, нунций Гуджеротти передал Лукашенко письмо от Папы, в котором высказывалась просьба, связанная с персоной архиепископа Тадеуша Кондрусевича, заявил Макей.

По его словам, на основании этого письма Лукашенко поручил "найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов". Приближение Рождества стало дополнительным аргументом в пользу принятия решения по ситуации с Кондрусевичем, "несмотря на ряд негативных моментов, связанных с этой персоной".

Напомним, 31 августа главе белорусских католиков гражданину Беларуси Тадеушу Кондрусевичу было незаконно отказано в возвращении на Родину из Польши.

Лукашенко не понравилось, что глава белорусских католиков, а также другие представители Костела резко критиковали режим за бесрецедентную жестокость во время подавления мирных протестов.
"Белорусский партизан"
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