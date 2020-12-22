"Исходя именно из чувства глубокого уважения к Папе Римскому и личных добрых отношений, глава белорусского государства счел возможным дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов", - сообщил глава МИД Беларуси Владимир Макей журналистам во вторник в Минске.





По его словам, нунций Гуджеротти передал Лукашенко письмо от Папы, в котором высказывалась просьба, связанная с персоной архиепископа Тадеуша Кондрусевича, заявил Макей.

По его словам, на основании этого письма Лукашенко поручил "найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов". Приближение Рождества стало дополнительным аргументом в пользу принятия решения по ситуации с Кондрусевичем, "несмотря на ряд негативных моментов, связанных с этой персоной".





Напомним, 31 августа главе белорусских католиков гражданину Беларуси Тадеушу Кондрусевичу было незаконно отказано в возвращении на Родину из Польши.





Лукашенко не понравилось, что глава белорусских католиков, а также другие представители Костела резко критиковали режим за бесрецедентную жестокость во время подавления мирных протестов.