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Лукашенко даст новогодний бал 28 декабря

Александр Лукашенко даст новогодний бал 28 декабря во Дворце независимости. Об этом сегодня на пресс-конференции в Национальном пресс-центре сообщил заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков.

Архивное фото


«У нас 28 декабря во Дворце независимости с участием главы государства планируется проведение новогоднего бала для молодежи, студентов, старшеклассников, добившихся особых успехов в творчестве, учебе и спорте», — сказал он.

Бал будет проведен в беларусских традициях.

«Бал предполагается провести в беларусских традициях, существующих в культуре беларусского народа на протяжении нескольких столетий. При этом в программе будут соблюдены основные традиции и каноны бальной культуры», — добавил чиновник.

Бал будет состоять из классической части и произвольной. Она откроется полонезом дебютантов и закроется кадрилью. Аккомпанировать будет президентский оркестр. Планируется, что участвовать в балу будет порядка 100 пар.

В прошлом году 28 декабря во Дворце независимости состоялся Венский бал. Его также давал Александр Лукашенко.
Reform.by
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