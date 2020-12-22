Путин подготовил свой уход? В России экс-президент будет пожизненным сенатором
Путин подписал закон о праве экс-президентов стать пожизненными сенаторами
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает echo.msk.ru
Автором новой редакции закона «О порядке формирования Совета Федерации» стал президент РФ.
Документ был внесен в рамках реализации поправок в конституцию.
Согласно закону, экс-президент РФ приобретает статус сенатора с момента подачи в СФ заявления с приложением необходимых документов.
Заявление может быть подано в течение трех месяцев со дня прекращения полномочий. Президент, полномочия которого были прекращены до приятия закона, сможет это сделать в любое время.
12:02 22/12/2020
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