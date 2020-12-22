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Координационный совет ответил Генпрокуратуре

Координационный совет и НАУ (Национальное антикризисное управление) прокомментировали новые уголовные дела, которые Генпрокуратура возбудила против членов КС.

Там напомнили, что структура была создана как площадка для переговоров и никогда не призывала к незаконным действиям.

"Координационный совет был создан как площадка для переговоров с целью преодоления политического кризиса. Мы всегда действовали в рамках правового поля и никогда не призывали к незаконным действиям. Мы продолжаем настаивать на диалоге, а не грубом нарушении прав граждан высказывать свое мнение. Наша цель остается прежней — диалог для разрешения политического кризиса", отметили в Координационном совете.

Там назвали выдвинутые обвинения абсурдными.

"Легитимная власть не нуждается в репрессиях", подчеркиывают в КС.

Глава НАУ Павел Латушко считает, что возбуждение уголовного дела является политически мотивированным.

"Возбуждение уголовных дел по таким основаниям и без доказательств говорит о том, что цель работы обвинителей — не защита безопасности Беларуси, а попытка запугать политиков, юристов и гражданских активистов. Если бы в действиях КС были хоть какие-то признаки экстремизма, прокуратура бы уже давно предъявила доказательства широкой аудитории. То, что такие доказательства не представлены, говорит только об одном — их нет", — уверен ответственный в НАУ по вопросам юстиции Михаил Кирилюк.

Накануне стало известно, что Генпрокуратура возбудила уголовные дела против «членов Координационного совета и других лиц» по ч. 1 ст. 361−1 Уголовного кодекса (по факту создания экстремистского формирования и руководства им) и ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), а также против «Алексея Леончика и других лиц» по ст. 361−2 Уголовного кодекса (за финансирование деятельности экстремистского формирования).
Источник: tut.by
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