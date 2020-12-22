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Класковский: Священнослужители в Беларуси оказались перед моральным выбором - режим или паства

Политобозреватель Александр Класковский – о назначении нового уполномоченного по делам религий и национальностей.


Накануне, назначая нового ответственного за религиозную сферу, Лукашенко пригрозил руководителям религиозных конфессий, что невзирая на лица "будет защищать свое государство".

"Это его обычный эвфемизм. На самом деле речь идет о защите и продлении режима личной власти. Ради этого правящая верхушка сейчас не чурается никаких методов. Как сказал сам Лукашенко, «иногда не до законов». И уж тем более не до такой эфемерной с точки зрения больших начальников вещи, как мораль.

Но перед священнослужителями в Беларуси ребром стоит именно моральная дилемма: молчать о беззакониях и произволе, чтобы избежать неприятностей, или же быть вместе с паствой, которая страдает и борется.

И наверняка вопреки запугиванию будут и впредь находиться те, кто выберет второй путь. Так что в отношениях между скатывающимся в оголтелую полицейщину режимом и конфессиями идиллии не предвидится", - прокомментировал ситуацию Александр Класковский. 
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