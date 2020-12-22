В команде Тихановской ожидают новую волну протестов с конца февраля
О этом в интервью телеканалу «Дождь» заявил Франак Вячорка, советник экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.
«Люди за эту зиму почувствуют давление – в том числе по своим кошелькам. И к февралю-марту под давлением экономики, партизанщины и иностранного сообщества – американцев и европейцев, которые обрубили Лукашенко все каналы финансирования, - система начнет понемножечку барахлить снова. А люди начнут все больше и больше выходить на улицы. Поэтому с конца февраля, несомненно, начнется новая волна протестов, и будет больше перебежчиков со стороны Лукашенко», - рассказал Вячорка.
По его словам, в результате начнет разваливаться сам государственный аппарат Лукашенко. А за этим последуют диалог, уступки, и освобождение политзаключенных.
10:15 22/12/2020
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