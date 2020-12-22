



Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил близкий к власти политический аналитик Петр Петровский, комментируя требование депутата российской Госдумы Евгения Федорова отдать России территории Витебской и Брестской областей.





«Подобные заявления никоим образом не содействуют процессу интеграции и противоречат как духу союзничества, так и международным обязательствам России. Это чистой воды шовинизм», - отметил он.





Петровский подчеркнул, что особенно ужасно в данной ситуации, что притязания на территории Беларуси прозвучали из уст депутата Евгения Федорова, являющегося членом самой крупной фракции Госдумы – «Единой России».





«Такие заявления очень болезненно воспринимаются в белорусском обществе, сеют недоверие и некую опаску белорусов в отношении России и россиян. Над шовинистической логикой ревизионизма еще в 2015 году пошутил Лукашенко, призвав сторонников шовинизма выступить за возврат Монголии и Казахстану земель, входивших в Империю Чингизхана», - добавил он.





В то же время Петровский напомнил, что «именно в периоды жестких заявлений некоторых российских политиков в адрес Беларуси, использования высокомерной, чванливой и сноббистской риторики, а также обострения переговоров между двумя странами, происходило снижение в белорусском обществе количества сторонников интеграции с Россией».





Напомним, что депутат Госдумы РФ, член Центрального политсовета партии «Единая Россия» Евгений Федоров заявил, что Беларусь, как и другие республики бывшего СССР, должна была «отдать» территории, полученные от СССР и РСФСР, прежде чем получить независимость.