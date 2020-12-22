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Сторонники Трампа проведут в январе его "вторую инаугурацию"

Сторонники действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа планируют провести для него альтернативную "онлайн-инаугурацию". Об этом свидетельствует созданная в Facebook страница, пишет Gazeta.Ru.



Там сообщается, что мероприятие пройдет 20 января, когда к присяге будет приведен победивший на ноябрьских выборах Джо Байден.

В описании события указано, что его организует группа сторонников Трампа численностью более 325 тыс. человек, которая не связана с какой-либо формальной организацией. О желании принять участие в мероприятии заявили свыше 62 тыс. граждан. 

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства - демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По их итогам победил Байден, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты голосования в судах.
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