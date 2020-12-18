Эксперт: Минск не рискнул потрепать нервы Москве





На днях РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе России сообщило, что в Амурской области начаты работы по созданию второй загоризонтной РЛС типа «Контейнер». Окончание строительства запланировано на 2023 год, испытания намечены на 2023-2024 годы, постановка на опытно-боевое дежурство – на 2024 год.





РЛС 29Б6 «Контейнер» предназначена для обнаружения всех типов аэродинамических целей, включая самолеты всех типов (в том числе созданные по технологии «стелс»), крылатые ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты и т. д., на расстоянии около 3 тыс. км в секторе 240 градусов. РЛС может одновременно сопровождать более 5 тыс. воздушных объектов, включая малоразмерные.





Основное назначение РЛС, возводимой в Амурской области, – усиление радиолокационного контроля на Восточном стратегическом воздушно-космическом направлении, которое включает Чукотское, Камчатское и Сахалинско-Тихоокеанское воздушные направления.





В настоящее время на боевом дежурстве в России стоит только одна РЛС типа «Контейнер». Комплекс приемной аппаратуры станции находится в Мордовии в районе населенного пункта Ковылкино, передатчик – в Нижегородской области. РЛС контролирует на большую глубину воздушное пространство над Европой, а также небо над частью Ближнего Востока, включая Сирию.





На первый взгляд может показаться, что новость о начале строительства второй РЛС типа «Контейнер» на Дальнем Востоке не имеет никакого отношения к белорусским реалиям. Однако ряд военных аналитиков считает, что очень даже имеет. В качестве довода они приводят публикации в авторитетных российских СМИ, появившиеся в марте текущего года. В них говорилось, что военно-политическое руководство РФ решило развернуть вторую РЛС загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» в Калининградской области.





Некоторыми экспертами это сообщение было расценено как недвусмысленный сигнал Минску. Дескать, если тот продолжит торг по поводу продления срока аренды находящейся на территории Беларуси РЛС «Волга» из состава российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), то Москва вообще откажется от эксплуатации этой станции, заменив ее “Контейнером” в Калининградской области. Оппоненты данной точки зрения, указывая на невозможность такой замены по техническим причинам, также выражали сомнение в том, что от Александра Лукашенко можно чего-либо добиться подобными аргументами. Для того чтобы самим вникнуть в суть дела, очевидно, есть необходимость обратиться к истории вопроса.





День «Д»





6 июня 2021 года истекает срок действия межправительственных соглашений от 6 января 1995 года об аренде Российской Федерацией недвижимого имущества и земельных участков, на которых располагаются 474-й отдельный радиотехнический узел «Барановичи» (Ганцевичи, Брестская обл.), где расположена РЛС «Волга», и 43-й узел связи Военно-морского флота РФ (Вилейка, Минская область). И до июня текущего года, как предусматривает соглашение, союзники должны были определиться с судьбой этих объектов.





Между тем восточных союзников смущало то, что Александр Лукашенко раньше неоднократно намекал, что не отказался бы от некоей компенсации за продолжение эксплуатации столь нужных для них объектов. Так, в декабре 2019 года в интервью «Эху Москвы» он заявил: «У нас на территории Беларуси две военные базы Российской Федерации, высокотехнологичные базы. Сколько вы нам заплатили нам после развала СССР за эти две базы? Ноль».





Российская же сторона считала, что достаточной платой за их аренду является безвозмездная передача белорусским военным информации о воздушно-космической обстановке на Западном стратегическом направлении и предоставление полигонов для боевых стрельб зенитных ракетных комплексов войск ПВО Беларуси.





Из подобной разницы в подходах, возможно, и проистекали опасения Москвы по поводу того, что в случае очередного обострения двусторонних отношений Александр Лукашенко может шантажировать ее угрозой аннулирования аренды объектов в Ганцевичах и Вилейке. Отсюда понятно, почему опубликованная в СМИ информация о планах разместить РЛС «Контейнер» под Калининградом была истолкована рядом комментаторов как своеобразный ход на опережение. Цель которого — лишить белорусского президента серьезных козырей на случай начала очередного раунда интеграционного торга.





«Контейнер» не равен «Волге»





Но, как уже говорилось выше, сторонники другой точки зрения, не отрицая наличия такого рода проблем в белорусско-российских отношениях, выражали серьезные сомнения в том, что подобная стратегия может всерьез помочь в достижении задуманного. И дело не только в известной всем неуступчивости Александра Лукашенко. Ведь по своим тактико-техническим характеристикам загоризонтная РЛС «Контейнер» ни в коей мере не является альтернативой надгоризонтной РЛС «Волга».





В загоризонтных РЛС используется сигнал, отраженный от ионизированного слоя атмосферы, который располагается на высотах от 60 км. Что позволяет обнаруживать воздушные цели типа самолета или крылатой ракеты, находящиеся вне зоны прямой радиолокационной видимости, за изгибом земной поверхности на расстоянии 3 тыс. км. Особенность таких станций в том, что они способны отслеживать цели лишь в узком коридоре от поверхности земли до ионосферы и практически неспособны контролировать полет баллистических ракет, которые быстро покидают атмосферу.





Надгоризонтные РЛС используют сигнал, распространяющийся в зоне прямой радиолокационной видимости, и служат для обнаружения целей в высоких слоях атмосферы и ближнем космосе — баллистических ракет и космических объектов. Именно к этой категории принадлежит РЛС «Волга», работающая в дециметровом диапазоне. В ее функции входит обнаружение в полете баллистических и космических ракет, их идентификация, отслеживание траектории, расчет точки старта и точки падения. Максимальная дальность действия составляет 4800 км, дальность обнаружения с эффективной площадью рассеяния 0,1-0,2 кв. м — 2000 км. Сектор обнаружения по азимуту — 120 градусов.





Такие характеристики РЛС «Волга» позволяют ей, помимо территории Западной Европы, надежно контролировать районы патрулирования подлодок НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море. А после того как был разрушен Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и американские РСМД вновь могут появиться на Старом континенте, ценность РЛС в Беларуси для России существенно возросла. Так как именно для противостояния РСМД станции типа «Волга» и создавались изначально.









Остались при своих





Она выполняет функцию передовой позиции российской системы противоракетной обороны (ПРО) А-135 «Амур». Последняя осуществляет оборону Москвы, Московской области и прилегающих регионов Центральной России от ракетного нападения. Есть достаточно оснований полагать, что РЛС «Волга» будет включена и в состав новой системы ПРО А-235 «Нудоль». Ведь ее проект изначально предусматривал возможность наведения противоракет. Не исключено, что, отключенная согласно условиям договора по ПРО от 1972 года, эта функция вновь может быть активирована. По сравнению с другими противоракетными радарами советской разработки, оставшимися за пределами РФ, узел СПРН в Ганцевичах запущен в эксплуатацию не столь давно и является технически гораздо более совершенным.





По мнению специалистов, «Волга» обладает более высокими характеристиками за счет использования цифровых вычислительных комплексов. А модульная конструкция станции дает возможность ее поэтапного развития и модернизации без выведения из состояния дежурного режима. Благодаря чему срок эксплуатации этого объекта может составить еще не одно десятилетие.





Но, добиваясь сохранения за собой узла СПРН «Барановичи», военно-политическое руководство России вряд ли руководствовалось исключительно соображениями военно-стратегической целесообразности и технического состояния. По мнению первого вице-президента российской Академии геополитических проблем, доктора военных наук Константина Сивкова, уход российских военных с позиций в странах ближнего зарубежья означал бы их уступку американцам, чего нельзя допускать ни в коем случае.





И Москве удалось сохранить свои стратегические позиции в Беларуси: контрольная дата прошла и ни одна из сторон не заявила о прекращении действия соглашения об аренде Россией военных объектов в Ганцевичах и Вилейке, продлив его, против ожидания, без каких-либо условий. Вопрос, которым сейчас задаются эксперты: «Чем объясняется такая уступчивость белорусской стороны?».





Судя по всему, многие аналитики считают, что белорусские власти, несмотря на публично выражаемые обиды на Москву, не желают конфликтовать с российской военной элитой по данному поводу. Это слишком рискованно, учитывая влияние, которое тамошний генералитет имеет на Владимира Путина, а возможный выигрыш в материальном плане не столь уж велик.





Но есть и те, которые считают, что определяющее влияние на решение Минска оказала информация СМИ о возможном отказе российских военных от использования РЛС «Волга» в пользу РЛС «Контейнер». Что отняло бы у Александра Лукашенко важный аргумент в торге за экономические льготы и преференции.





И им трудно возразить, ведь после автоматического продления аренды российских военных объектов на территории Беларуси на очередные 25 лет о создании РЛС «Контейнер» в Калининградской области больше нигде не упоминалось. Согласно самым последним данным, строительство станции такого типа уже началось совсем в другом конце России.



