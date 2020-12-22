Мы обмолвились всего лишь несколькими словами, чуть больше, чем в первый раз, но не на много.





Я не считаю себя человековедом, напротив, всегда говорю и подчёркиваю, что я плохо разбираюсь в людях, хотя это не точно. Какие-то характерные черты и особенности я интуитивно схватываю достаточно хорошо, просто не доверяю собственным ощущениям и впечатлениям, чтобы не разочаровываться потом.





Немного понаблюдал, как Светлана общается с людьми в своём штабе-клубе, как отдаёт поручения, как спрашивает. Присутствовал на рабочем совещании, которое она собрала. Видел, как она слушает других, как реагирует, и на что.

Вернувшись в Минск я поделился своими впечатлениями с несколькими друзьями, и не собирался рассказывать о них в более широких кругах. Но потом решил, что стоит это сделать. Делюсь.





Светлана Тихановская - лидер. Самостоятельный, самоопределённый, уверенный в себе, ответственный человек. Селфмейдвумен. Все прошлые оценки про домохозяйку, про случайного человека в политике, про жену несостоявшегося политика нужно оставить в прошлом и забыть.





Да, её вынесло на первые роли в беларусской политике волной народного возмущения и гнева.





Она стала символом революции и лидером в результате контаминации множества случайных событий и факторов.





Если рассматривать только сумму этих случайных событий и факторов, то они могли бы вынести на первый план любого другого человека.

Но, не каждый, кого вынесла волна на поверхность политической жизни, мог бы воспользоваться этим стечением обстоятельств, и стать достойным того места, в котором он оказался.





Светлана Тихановская исторически случайным образом вышла на первую роль в политике и оказалась на своём месте. Она достойна того места, которое ей отведено историей.





Мне трудно перевести набор своих впечатлений в портретное описание Светланы Тихановской как лидера революции, да и нет в этом смысла.





Обычно исторические персонажи сравниваются с другими. С кем можно сравнивать Светлану Тихановскую?





Прямая, хоть и поверхностная аналогия напрашивается с жёнами глав государств и политиков, которых они заменяли в этом качестве.





Например, первая в мире женщина президент Мария Эстела Мартинес де Перон. Или, несостоявшийся президент США Хилари Клинтон.





Но эта аналогия не только поверхностная, но и неверная. Светлана не шла в политику по следам мужа. Сергей Тихановский не получил шанса стать политиком, он был популярным блогером, а сейчас п итзаключённый, поэтому не мог проложить путь политику Светлане Тихановской, как Хуан Доминго Перон или Билл Клинтон.





Нельзя сравнивать Тихановскую и с Беназир Бхутто, которая воспользовалась популярностью отца. Может быть с Маргарет Тэтчер. Но Светлана не железная леди, она другая.





И миссия у неё другая. Назвав срок в 45 дней, Светлана обозначила свою миссию, и у меня нет оснований ей не верить.





Но вот с кем необходимо сравнивать Светлану Тихановскую, так это с теми фигурами, которые претендуют на то место, которое она сейчас занимает: Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Павел Латушко, ну и ещё несколько политиков.





Я бы сказал, что сравнение это вовсе не в пользу названных персонажей.





Светлана выглядит мудрее, ответственнее, дипломатичнее, реалистичнее (в смысле реализма во взглядах и подходах).

Не стану углубляться и распространяться.





В конце концов, мои впечатления крайне субъективны, и имеют значение только для тех, кто к ним серьёзно относится. То есть, всё сказанное остаётся на моей совести.





И таки проблема! Свита играет короля и королеву. Окружение, штаб, клуб играют лидера революции. Пока штаб и клуб Светланы Тихановской выглядит слабее и бледнее её самой.

Светлана Тихановская должна вернуться в Беларусь. И все сила штаба, клуба, КС и НАУ должны работать на это.





Но они этого не понимают, или не хотят. А без её возвращения хотя бы к началу весны у нашей революции тают шансы и ресурсы сопротивления. Нужен переход от протеста и сопротивления к наступлению.