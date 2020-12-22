+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Бабарико еще знакомится с материалами дела

КГБ Беларуси, скорее всего до конца года передаст в генпрокуратуру дело экс-банкира Виктора Бабарико, чтобы не затягивать сроки следствия, считает источник, знакомый с ходом расследования дела.



На этой неделе заканчивается месяц с того момента, как КГБ завершил предварительное расследование дела и передал его материалы на ознакомление обвиняемым и их адвокатам.

"Я думаю, что до конца этой недели обвиняемые и защитники закончат читать дело. Есть такая информация, что адвокаты намерены просить о продлении сроков ознакомления. Но вероятность того, что следователи согласятся на это, очень мала", - данное мнение высказал Sputnik источник, знакомый с ходом расследования дела.

По его словам, перед КГБ и Генпрокуратурой, надо полагать, не стоит задача затягивать сроки расследования.

"Месяц - это, как правило, максимальный срок, во время которого идет ознакомление с делом", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь адвокат Дмитрий Лаевский подтвердил Sputnik, что основной фигурант еще не завершил ознакомление с материалами.

"Да, еще знакомится. Но других подробностей я не могу сказать, мы давали подписку о неразглашении", - сказал Лаевский. По его словам, в ближайшие дни защита Бабарико сделает официальное сообщение.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?
Людмила Мирзаянова
Диагноз народу с кондачка не ставится
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]