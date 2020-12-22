Бабарико еще знакомится с материалами дела









На этой неделе заканчивается месяц с того момента, как КГБ завершил предварительное расследование дела и передал его материалы на ознакомление обвиняемым и их адвокатам.





"Я думаю, что до конца этой недели обвиняемые и защитники закончат читать дело. Есть такая информация, что адвокаты намерены просить о продлении сроков ознакомления. Но вероятность того, что следователи согласятся на это, очень мала", - данное мнение высказал Sputnik источник, знакомый с ходом расследования дела.





По его словам, перед КГБ и Генпрокуратурой, надо полагать, не стоит задача затягивать сроки расследования.





"Месяц - это, как правило, максимальный срок, во время которого идет ознакомление с делом", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь адвокат Дмитрий Лаевский подтвердил Sputnik, что основной фигурант еще не завершил ознакомление с материалами.





"Да, еще знакомится. Но других подробностей я не могу сказать, мы давали подписку о неразглашении", - сказал Лаевский. По его словам, в ближайшие дни защита Бабарико сделает официальное сообщение.



