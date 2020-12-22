Джонсон отказался продолжить в 2021 году переговоры с ЕС по Brexit





"Наша позиция по переходному периоду ясна. Он закончится 31 декабря. Наше решение не изменится", - цитирует издание представителя Джонсона.





Он отметил, что переговоры с Евросоюзом по-прежнему идут сложно.





"Мы уже говорили, что нам нужно будет ратифицировать какое-либо соглашение до 1 января. Лидер партии считает нужным созвать парламент, чтобы дать законодателям право голоса", - добавил представитель премьер-министра.





Британский премьер Борис Джонсон ранее в декабре заявлял, что британцам следует готовится к вероятному выходу из ЕС без заключения соглашения о дальнейших отношениях Лондона с Брюсселем. Он подчеркивал, что "сторонам не удастся заключить соглашение, если ЕС не пойдет на существенное изменение своей позиции".





Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в декабре также констатировала, что между сторонами остаются серьёзные разногласия.





На прошлой неделе представители Европарламента заявили, что готовы собраться на внеочередную пленарную сессию в конце декабря, если до 20 декабря будет заключено соглашение о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией, и рассмотреть его на предмет одобрения.





Брюссель и Лондон стремятся до конца года согласовать соглашение, регулирующее их дальнейшие взаимоотношения. В конце 2020 года истекает так называемый переходный период, и, таким образом, Великобритания с 1 января 2021 года завершит процесс выхода из ЕС.





Без такого соглашения торговля через пролив Ла-Манш будет проводиться в соответствии с правилами ВТО, и будут введены пошлины на товары. Могут возникнуть трудности и в других сферах.