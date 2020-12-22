Как ответит церковь на угрозы Лукашенко?





Александр Лукашенко снова дал понять, что не простит церковникам, если они будут, с его точки зрения, соваться в политику. Новому уполномоченному по делам религий и национальностей Александру Румаку Лукашенко 21 декабря наказал «жесточайшим образом пресекать всех тех, кто разрушает мирную созидательную жизнь нашего народа и работает во вред нашему государству».





Вероятно, в первую очередь имелся в виду глава католического епископата Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который после президентских выборов 9 августа осудил насилие, призвал власти освободить задержанных и начать диалог с обществом. Впрочем, в подобном духе, разве что более мягко, выступил тогда и предстоятель (теперь уже бывший) Белорусского экзархата Русской православной церкви митрополит Павел, пишет для naviny.media политический аналитик Александр Класковский.





Лукашенко был сильно задет крамольными, с его точки зрения, речами иерархов, эмоционально порекомендовал им: «…Остепенитесь и займитесь своим делом… Не идите на поводу у отщепенцев».





После этого Московский патриархат подозрительно быстро, буквально через три дня, перевел митрополита Павла служить на Кубань, вместо него был назначен митрополит Вениамин.





Нового главу Белорусской православной церкви (БПЦ) Лукашенко уже удостоил встречи и проинструктировал в своей манере («вы наш, государственный человек, как и все другие»). Кажется, они нашли общий язык.





Директор Белорусского института стратегических исследований (BISS) Петр Рудковский отметил в комментарии для Naviny.by, что по его сведениям митрополит Павел и до выборов «подумывал завершить карьеру в Беларуси», но последовавшие политические события могли, конечно, ускорить его отъезд.





Так или иначе, нового главу Белорусской православной церкви (БПЦ) Лукашенко уже удостоил встречи и проинструктировал в своей манере («вы наш, государственный человек, как и все другие»). Кажется, они нашли общий язык.





А вот с Римско-католическим костелом в Беларуси у режима после выборов «оформилась глубокая конфронтация», которая в ближайшее время не будет преодолена, считает Рудковский.









Действительно, прежде всего висит в воздухе проблема митрополита Кондрусевича, которого 31 августа просто не впустили в Беларусь из Польши, где тот был в служебной поездке. Лукашенко заявил, что за границей глава белорусских католиков «получал консультации, как разрушать страну».





Это выглядит конспирологией, но факт то, что иные католические священнослужители в Беларуси действительно довольно смело высказываются о действиях властей. «Насилие, пытки, унижение человеческого достоинства, агрессия со стороны государственных силовых структур в отношении мирных граждан нашей страны» — так расценил то, что творится в стране, генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий. А ксендз Вячеслав Борок заявил, что Лукашенко должен покаяться.





При этом служители церкви считают, что они не вмешиваются в политику, а выполняют свою миссию, действуют по соображениям совести. Так, по словам Борка (который и сам отбыл административный арест за пост в инстаграме), в ситуации внутриполитического кризиса «слишком явно проявлялось зло, я просто был обязан говорить об этом и называть зло по имени».





Конфронтационная ситуация в отношениях между властями и костелом в Беларуси скоро не разрешится, поскольку «слишком много красных линий было пересечено», говорит Рудковский. Более того, он считает, что хотя отношения между режимом и БПЦ на этом фоне выглядят сейчас более спокойными, «новая волна протестов может захватить и православное духовенство».





Назначая 21 декабря нового чиновника, ответственного за религиозную сферу, Лукашенко сказал: «Мы не вмешиваемся в веру, я еще раз подчеркиваю это. Мы не вмешиваемся в чувства людей. Но мы должны защищать свое государство».





Это его обычный эвфемизм. На самом деле речь идет о защите и продлении режима личной власти. Ради этого правящая верхушка сейчас не чурается никаких методов. Как сказал сам Лукашенко, «иногда не до законов». И уж тем более не до такой эфемерной с точки зрения больших начальников вещи, как мораль.





Но перед священнослужителями в Беларуси ребром стоит именно моральная дилемма: молчать о беззакониях и произволе, чтобы избежать неприятностей, или же быть вместе с паствой, которая страдает и борется.









И наверняка вопреки запугиванию будут и впредь находиться те, кто выберет второй путь. Так что в отношениях между скатывающимся в оголтелую полицейщину режимом и конфессиями идиллии не предвидится.



