Сенат США принял Акт о демократии в Беларуси





Сенат США одобрил законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act). Как сообщалось ранее, документ предоставляет дополнительные полномочия президенту США по введению санкций в связи с выборами 2020 года в Беларуси и последующими за ними событиями.





Законопроект был представлен конгрессменом Крисом Смитом. Он является одним из авторов актов о демократии в Беларуси 2004, 2006 и 2011 годов.





Как отмечается в пояснении к документу, тем самым расширяются «полномочия президента США по введению санкций» в связи с выборами 2020 года в Беларуси.





«Президент США может ввести визовые санкции против любого иностранца, являющегося членом Центральной избирательной комиссии Беларуси или участвовавшего в манипуляциях на выборах, или в отношении правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ, либо представителя Союзного государства, либо российского гражданина, принимавшего значительное участие в преследовании СМИ, нарушении прав человека касательно политических репрессий в Беларуси», — говорится в тексте.





Кроме того, обновленный Акт о демократии в Беларуси содержит следующие положения:





признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и не признает Александра Лукашенко «законно избранным лидером Беларуси»;





призывает провести новые президентские и парламентские выборы в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ;





призывает освободить всех политических заключенных без всяких предварительных условий;





поддерживает стремление народа Беларуси в свободе вероисповедания;





разрешает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси;





заявляет, что США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией;





требует от Соединенных Штатов стратегии по продвижению вещания, свободы интернета и доступа к информации;





оказывает поддержку белорусским СМИ и представителям IT-сектора.





Ранее документ одобрила Палата представителей Конгресса США. Теперь он должен поступить на подпись президенту.